4. Kattan Düştü, Çamaşır İpi Hayatını Kurtardı
Samsun'da 4. katın balkonundan düşen kadın, önce alt kattaki tenteye ardından ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerine düşünce yere çakılmaktan son anda kurtuldu.
Samsun'da 4. katın balkonundan düşen kadın, önce alt kattaki tenteye ardından ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerince düşünce yere çakılmaktan son anda kurtuldu.
ÖNCE TENTEYE SONRA ÇAMAŞIR İPİNE DÜŞTÜ
2 çocuk annesi Hatice Ç. (47) evlerinin 4. katındaki balkonda iş yaparken başı dönünce yere düştü.
Balkondan üçüncü kattaki tentenin üzerine düşüp ardından ikinci katta bulunan metal çamaşır ipine takılan Hatice Ç. yere düşmekten son anda kurtuldu.
ÇAMAŞIR İPİNDE ASILI KALDI
Yaralanan Hatice Ç., 2. katın balkonundaki asılı kaldığı yerden komşuların yardımıyla balkonun içine alınıp daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YORUMLAR (1)
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Öldürmeyni Allah öldürmüyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır