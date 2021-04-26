Çamaşır asarken balkondan düştü
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Çamaşır asarken balkondan düştü

Çamaşır asarken balkondan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaralandı.

Tekirdağ Malkara'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaralandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Tarım Kredi Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanının 3. katında balkonda çamaşır astığı sırada bir anda dengesini kaybeden N.B. (20) isimli genç kız, metrelerce yüksekten yere düştü.

Başından yaralanan genç kız, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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