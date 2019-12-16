Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü
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Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü

Siirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

16.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:50
Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü

'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA
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