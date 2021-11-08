Camane 17 Kasım'da İstanbul'da konser verecek

Portekiz halk müziği "fado"nun ünlü ismi Camane, 17 Kasım'da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Kariyeri boyunca yayımladığı albümlerinin satışı milyon barajını aşan sanatçı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Sanat hayatına 7 yaşında başlayan ünlü isim, katıldığı amatör bir yarışmada elde ettiği başarıyla "Fado söyleyen küçük dahi çocuk" olarak anılmaya başladı. Camane, 1995'te, 28 yaşındayken, şarkıcı-yazar Jose Mario Branco'nun yapımcılığında ilk albümü Uma Noite de Fados'u kaydetti.

Sanatçı, 1998'de "Na Linha da Vida", 2000'de "Esta Coisa da Alma", 2001'de Pelo Dia Dentro, 2003'te "Como sempre... Como dantes", 2010'da "Do Amor e dos Dias", 2013'te ise "O Melhor 1995–2013" albümlerini yayımladı.

Camane sanat hayatının 20. yılını kutladığı 2015'te "Infinito Presente" albümünü, 2017'de de son albümü "Camane Canta Marcenerio"yu dinleyicilerle buluşturdu.

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