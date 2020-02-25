Cama renk veren kadınların sergisi büyük beğeni topladı

25.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:16

Geçtiğimiz günlerde Taş Boyama Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilen Turistlik El Sanatları Merkezi'nde Cam Süsleme Sergisi de büyük beğeni topladı.

Kurulduğu günden bu yana binlerce kursiyere hem meslek hem hobi edinme konusunda yol gösteren ve ücretsiz eğitimler veren ESMEK, kursiyerlerin emeklerini de sergilemeye devam ediyor. ESMEK tarafından açılan ücretsiz Cam Boyama Kursu'na gelerek kendilerini bu alanda geliştiren kadın kursiyerler, eğitmenleri Funda Çolpan öncülüğünde hazırladıkları birbirinden özel eserleri, Eskişehirliler ile buluşturdu. Esmek Sergi Evi'nde açılışı gerçekleştirilen ve sanatseverler tarafından büyük ilgi gösterilen sergide, eğitmen Funda Çolpan emekleri dolayısıyla öğrencilerini tebrik etti. Çolpan "Geleneksel el sanatlarımızdan biri olan cam boyama, ESMEK bünyesinde ücretsiz olarak verdiğimiz kurs ile Eskişehir'de yaşatılmaya çalışılıyor. Yüz yıllar önce mimaride dahi kullanılan bu el sanatında kadın kursiyerlerimiz de kısa sürede önemli gelişim kat ettiler. Ben hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılması adına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi 1 Mart'a kadar ESMEK Turistlik El Sanatları Merkezi içerisinde yer alan Sergi Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler