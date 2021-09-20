CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seranın yanındaki evin camına çarpan 2 yalıçapkını kuşu, jandarma ekibi tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Cumartesi günü akşam saatlerinde 2 yalıçapkını, Köprüçay Irmağı'ndan gelerek Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde Mehmet Baş'a ait seranın yanındaki evin camına çarptı. Yere düşen ve hayat belirtisi göstermeyen kuşlara, orada bulunan ve önleyici kolluk görevi amacıyla bölgede araştırma yapan sivil jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kalp masajı yapılan 2 kuş bir süre sonra nefes almaya başlayarak hayata döndü. Aracın üzerine bırakılan kuşlar, verilen suyu içtikten sonra uçarak gözden kayboldu.

Kuşlara kalp masajı yapılması cep telefonuna kaydedildi. Kalp masajı yapılan kuşların nefes alıp verilmeye başladığı görülürken, sera sahibi Mehmet Baş'ın "Hadi bir canlanın. Bu kadar güzel kuş olur mu ya. Hadi oğlum, kalkın, intihar etmeyin. Bunlar intihar etti. Hadi açın gözünüzü, uyanın. Gelip benim seranın yanındaki eve çarptılar" dediği duyuldu.