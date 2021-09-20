CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seranın yanındaki evin camına çarpan 2 yalıçapkını kuşu, jandarma ekibi tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seranın yanındaki evin camına çarpan 2 yalıçapkını kuşu, jandarma ekibi tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Cumartesi günü akşam saatlerinde 2 yalıçapkını, Köprüçay Irmağı'ndan gelerek Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nde Mehmet Baş'a ait seranın yanındaki evin camına çarptı. Yere düşen ve hayat belirtisi göstermeyen kuşlara, orada bulunan ve önleyici kolluk görevi amacıyla bölgede araştırma yapan sivil jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kalp masajı yapılan 2 kuş bir süre sonra nefes almaya başlayarak hayata döndü. Aracın üzerine bırakılan kuşlar, verilen suyu içtikten sonra uçarak gözden kayboldu.

Kuşlara kalp masajı yapılması cep telefonuna kaydedildi. Kalp masajı yapılan kuşların nefes alıp verilmeye başladığı görülürken, sera sahibi Mehmet Baş'ın "Hadi bir canlanın. Bu kadar güzel kuş olur mu ya. Hadi oğlum, kalkın, intihar etmeyin. Bunlar intihar etti. Hadi açın gözünüzü, uyanın. Gelip benim seranın yanındaki eve çarptılar" dediği duyuldu.

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Domagoj Vida Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar Donald Trump Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:18:27. #1.12#