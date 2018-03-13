Cam Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı- Gaziantep karayolu 18.kilometresinde cam yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yaşar Tutal idaresindeki 34 TJ 0094 plakalı cam yüklü kamyonet, Gölbaşı- Gaziantep karayolu 18.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Bülent Sarıboğa yaralandı. Yaralı Sarıboğa kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN