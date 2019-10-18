Cam Yeniden Cam Projesi'ne "Sosyal Etki" ödülü

18.10.2019 17:07

Şişecam Topluluğu'nun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden "Cam Yeniden Cam" projesi, "Sürdürülebilir İş Ödülleri" töreninde "Sosyal Etki" kategorisinde ödül aldı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki" kategorisinde finale kalan 23 proje arasından ödülü almaya hak kazandı.

Şişecam Topluluğu adına ödülü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ve Kurumsal İletişim Direktörü Hale Elif Ergün aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana hayata geçirilen Sürdürülebilir İş Ödülleri, toplum ve çevreyi odak noktasına alan uzun vadeli hedef ve strateji sahibi projeleri ödüllendiren en prestijli yarışmalar arasında yer alıyor.

Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak hedefinden yola çıkan yarışmada değerlendirme çoğu akademisyenlerden oluşan 37 jüri üyesi tarafından yapıldı. İlk değerlendirme sonucunda Sosyal Etki kategorisinde finale kalan 23 proje arasına girmeyi başaran Cam Yeniden Cam, finalde ödülü almaya hak kazanan proje oldu

Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam projesi aracılığıyla bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığını geri dönüşüme kazandırılarak, yeniden hayat verdi. Böylece 6,5 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve farkındalık aktiviteleriyle bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaşarak, cam geri dönüşümünün önemi konusunda bilincin artması sağlandı.

Öte yandan, sadece geçen yıl basın iletişimiyle 4 milyon ve sosyal medya hesapları üzerinden de 3,5 milyon kişiye erişim sağlayan proje kapsamında 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.

Kaynak: AA