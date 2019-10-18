Cam yeniden cam projesi'ne "sosyal etki" ödülü

18.10.2019 16:39

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu, cam atıkların geri dönüşümünde farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri'nden ödülle döndü. Cam Yeniden Cam Projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki" kategorisinde finale kalan 23 proje arasından ödülü almaya hak kazandı. Şişecam Topluluğu adına ödülü, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ve Kurumsal İletişim Direktörü Hale Elif Ergün aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2014 yılından bu yana hayata geçirilen Sürdürülebilir İş Ödülleri, toplum ve çevreyi odak noktasına alan uzun vadeli hedef ve strateji sahibi projeleri ödüllendiren en prestijli yarışmalar arasında yer alıyor. Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak hedefinden yola çıkan yarışmada değerlendirme çoğu akademisyenlerden oluşan 37 jüri üyesi tarafından yapıldı. İlk değerlendirme sonucunda Sosyal Etki kategorisinde finale kalan 23 proje arasına girmeyi başaran Cam Yeniden Cam, finalde ödülü almaya hak kazanan proje oldu.

Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam projesi aracılığıyla bugüne kadar 1,2 milyon tondan fazla cam atığını geri dönüşüme kazandırılarak, yeniden hayat verdi. Böylece 6,5 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve farkındalık aktiviteleriyle bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaşarak, cam geri dönüşümünün önemi konusunda bilincin artması sağlandı. Sadece geçen yıl basın iletişimiyle 4 milyon ve sosyal medya hesapları üzerinden de 3,5 milyon kişiye erişim sağlayan proje kapsamında 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine de eğitim verildi.

Şişecam Sürdürülebilirlik Stratejisi: Koru, Güçlendir ve Geliştir

Üç kıtada 13 ülkede, 22 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu hammaddeden nihai ürüne giden tüm süreçlerini "Care for Next" olarak adlandırdığı sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda yürütüyor. Sürdürülebilirlik stratejisini "Koru", "Güçlendir" ve "Geliştir" yaklaşımları doğrultusunda oluşturan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne de destek veren Şişecam Topluluğu, "Cam Yeniden Cam" projesini de "Koru" yaklaşımı içinde ele alıyor.

Etkin bir atık yönetiminin döngüsel ekonominin temeli olduğu inancından yola çıkan Şişecam, geri dönüşümün ilk adımının toplumsal geri dönüşüm bilinci oluşturulmasından geçtiğine inanıyor. Cam Yeniden Cam projesi aracılığıyla cam geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumun bilinçlendirilmesini hedefleyen Şişecam Topluluğu, cam ambalaj atıklarının toplama altyapısının geliştirilmesi, cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması gibi konularda da önemli çalışmalar yapıyor.

Bir adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmak mümkün

Geri dönüşüm toplumuna geçiş hedefinden yola çıkan Cam Yeniden Cam projesi 2011 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda çevreye önemli katkılar sağladı. Bu süreçte dönüştürülen cam atıklar sayesinde 34 milyon ağacın bir yılda temizlediği havaya eşdeğer karbondioksit salınımı önlenirken, 49 bin konutun bir yıllık ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlandı.

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, hammaddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlıyor. Hiçbir kalite kaybına uğramadan sonsuz kez ve yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzemesi olan cam ile bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediliyor.

Kaynak: Bültenler