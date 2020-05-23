Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

23.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:14

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu. Fahrettin Koca, bebeğin görüntüsüne yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz."

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Haber
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Demet Akalın Tuba Büyüküstün Aras Bulut İynemli
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 19:14:20. #1.15#
title