Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı Japonya basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve açılış törenine Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Japonya basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve açılış törenine Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Japonya basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de video konferans ile katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı Japonya basınında geniş yer buldu. Japon kamu yayıncısı NHK'nin yazılı ve görüntülü olarak servis ettiği haberde dev sağlık kompleksinin Türk-Japon ortaklığı ile inşa edildiğine dikkat çekilerek, hastanenin 2 bin 600 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Japonya Başbakanı Abe'nin "Açılan hastanenin korona virüs ile mücadele ve Türkiye sağlık sektörüne katkıda bulunacak olmasından dolayı mutluyum" ifadelerine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise "Umarım hastanenin açılması Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiyi daha da geliştirecektir" sözleri aktarıldı.

'En büyüğünden büyük'

Japon haber ajansı Jiji Press ise okuyucularına servis ettiği haberde hastanenin kapasitesine dair detaylara yer verdi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 2 bin 600 yatak kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Jiji Press, "Bin 400 yatak kapasitesi ile Japonya'nın en büyüğü olan Fujita Üniversitesi Hastanesi'nden daha büyük" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda korona virüs tedavisinde büyük rol oynayacağı ifade edilen hastanenin, açılıştan önce Covid-19 hastalarını kabul etmeye başladığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsmi ile uyumlu olması için hastanenin etrafını çam ve sakura ağaçları ile donattık. Bunlar bizim dostluğumuzu sembolize eden adımlar oluyor" sözlerinin aktarıldığı haberde, Abe'nin ise "Çam ve Sakura Hastanesi Türk-Japon dostluğunun simgesi haline gelecek" dediği belirtildi.

Erken açıldı

Japonya'nın öncü ekonomi gazetesi Nikkei ise, hastanenin açılışının planlanandan erken gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Haziran'da hizmete girmesi beklenen hastanenin kısmi olarak nisanda açıldığı anlatılan haberde, dün ise açılış töreni gerçekleştirildiği aktarıldı. Erdoğan'ın hastanenin korona virüs tedavisinde önemli rol oynayacağını söylediğini belirten Nikkei, haberinde ayrıca "çam" ve "sakura" kelimelerinin anlamlarına yer verdi.

Kapasite vurgusu

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapasite itibariyle Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük hastanelerinden biri olduğunu aktaran Fuji TV de Erdoğan ve Abe'nin dostluk mesajlarını vurguladı. - TOKYO

Kaynak: İHA