Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
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Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu

Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

ANTALYA'da cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde, cam üretimi ve satışı yapılan bir depoda meydana geldi. Kimyasal maddelerin olduğu noktada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangının çevrede bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

VATANDAŞLAR MOLOZLARI DAĞITIP YOL AÇTIYangını gören ve evlerine sıçramaması için uğraşan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin araçlarının geçebilmesi için dar alanda bulunan ve molozların olduğu atıkları elleriyle dağıtıp yol açtı. Yolun açılmasıyla itfaiye ekipleri depoya yaklaşarak başka bir noktadan daha yangına müdahale etme şansı buldu.İTFAİYEYE SU VERDİLERMahalle sakinleri ve vatandaşlar, yoğun duman altında kalarak yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine su verdi. Su içen itfaiye erleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yangını 3 saatte kontrol altına aldı. Yangında, depoda hasar meydana geldi.'CANA GELMESİN GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL'

Yangının bir anda çıktığını ve ne olduğunu anlamadıklarını ifade eden Emrah Aydoğdu, "Bir anda patlama oldu. İçeriden alevler çıktı, kimyasal da olunca birden alev aldı. Sahibini de aradık, haberi yoktu. Birden evden çıktık ve evi boşalttık. Cana gelmesin gerisi de önemli değil" dedi.


Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu
Cam üretimi ve satışı yapılan depoda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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