Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı
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Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün uyguladığı özel yöntem sayesinde çam ağacı tohumlarının çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı sağlandı.

Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı

AMASYA - Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün uyguladığı özel yöntem sayesinde çam ağacı tohumlarının çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı sağlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sahasındaki tohum meşçeresi ve bahçelerinden toplanarak Amasya kent merkezinde bulunan Tohum Gem Bankası sahasına getirilen çam kozalakları özel tasarlanan fırınlara alınıyor. Kozalaklardan çıkan tohumlar özel sistemle 10'ar dakika aralıkla ünitenin dışına çıkarılıyor. Tohumlar temizleme işleminin ardından hava şartlarından etkilenmeden ısı ve nem kontrollü soğuk hava depolarına alınarak toprakla buluşacağı günü beklemeye başlıyor.

Bu durumun normalde yüzde 75 olan çimlenme oranını çok artırdığını belirten Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, "Elde ettiğimiz tohumlarda yüzde 90'ın üstünde çimlenme başarımız var. Aynı zamanda sistemin sürekli dönmesiyle kozalağın içinden tohum çıkartma oranının da iki kat arttı. Bu da bizim için ayrı bir başarı. Çünkü tohum üretmek çok zor" dedi.

Bu yıl karaçam ve sarıçam tohumlarından 3 bin kilo üretim yaptıklarına değinen Ulukan, "Şu anda soğuk hava depolarımızda 6 türde 4 bin 300 kilo tohum mevcut. Bu tohumlar Orman Genel Müdürlüğü'nün planlaması doğrultusunda Türkiye'deki birçok fidanlığa ulaştırılıyor. Üretilen fidanlara ağaçlandırma sahalarında toprakla buluşturuluyor" diye konuştu.

Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı
Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı
Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı
Çam tohumunun çimlenmesinde yüzde 90'ın üstünde başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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