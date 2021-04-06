Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlıyor? Cam tavanlar oyuncuları kim, konusu ne?
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Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlıyor? Cam tavanlar oyuncuları kim, konusu ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlıyor? Cam tavanlar oyuncuları kim, konusu ne?

Çukur dizisinin yerine başlayacağı iddia edilen Cam tavanlar dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Cam Tavanlar hakkında, Cam tavanlar oyuncuları kim, konusu ne ve Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlıyor konuları merak edildi.

C¸ukur dizisi bitikten sonra yine Show Tv'de başlayacağı konuşulan Cam tavanlar, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlıyor? Cam tavanlar oyuncuları kim, konusu ne? İşte, detaylar?

CAM TAVANLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV100'ün haberine göre, dizinin Celasun'u Kubilay Aka daha proje bitmeden yeni dizisi için el sıkıştı. Yakışıklı oyuncu yine Show TV'de yayınlanacak olan bomba bir yaz projesinde başrol oynayacak.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

"Camtavanlar" adlı dizinin yazarı ise "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Love101" gibi ses getiren başarılı işlere imza atan Meriç Acemi...

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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