Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu
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Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu

Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Erkan İ. (32), eve gitmesini isteyen bekçilere kırdığı cam şişeyle saldırdı.

ANTALYA'da Erkan İ. (32), eve gitmesini isteyen bekçilere kırdığı cam şişeyle saldırdı. Bir bekçiyi boynundan yaralayan Erkan İ., tabancayla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2484 ile 2491 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bir parkta alkol alan Erkan İ., çevreye de rahatsızlık vermeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkezden yapılan anonsta, bölgede devriye gezen bekçilere duruma müdahale etmesi bildirildi. Bekçiler, sokak üzerinde gördükleri Erkan İ.'den evine gitmesini ve gürültü yapmaması yönünde uyarıda bulundu.

BEKÇİLERE KIRDIĞI ŞİŞEYLE SALDIRDIBekçilerin uyarılarını dinlemeyen Erkan İ., sokak üzerindeki bir apartmanın önüne gelerek önce bahçede bulunan saksılarla bekçilere saldırdı. Erkan İ., daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden biri, boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı.BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBekçilerden birini de elindeki şişeyle kovalayan Erkan İ., havaya uyarı ateşi açılarak durdurulmak istendi. Erkan İ., ısrarla saldırı girişiminde bulunmaya devam edince, bekçilerden biri sağ bacağından tabancayla vurdu.Erkan İ., olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boynundan yaralı bekçi de ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.'BEKÇİYİ KOVALADI'

Yoldan geçerken bekçilerin Erkan İ. ile tartıştıklarını gördüğünü ifade eden Bilal Belgin, "Bekçi arkadaşlara hakaret etti. Bekçiler biber gazı kullandı. Şahıs şişe ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Derin bir yaraydı. Bekçi de silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiyi de kovaladı. O da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler" dedi.


Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu
Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu
Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu
Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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