Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi
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Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi

Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Erkan İ.'nin (32), gece sokakta gürültü yapmayıp, eve gitmesini istediği için kırık cam şişeyle boynundan yaraladığı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA'da Erkan İ.'nin (32), gece sokakta gürültü yapmayıp, eve gitmesini istediği için kırık cam şişeyle boynundan yaraladığı bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Erkan İ. ise hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek. 

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi 2484 ile 2491 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan Erkan İ., çevreye de rahatsızlık vermeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkezden yapılan anonsta, bölgede devriye gezen bekçilerden müdahale etmeleri istendi. Bekçiler, sokakta gördükleri Erkan İ.'ye evine gitmesi ve gürültü yapmaması yönünde uyarıda bulundu.

ÖNCE SAKSIYLA SONRA KIRDIĞI ŞİŞEYLE SALDIRDI

Bekçilerin uyarılarını dinlemeyen Erkan İ., apartmanın önüne gelerek, önce bahçede bulunan saksılarla bekçilere saldırdı. Erkan İ., daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak, bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden biri, boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Bir bekçiyi de elindeki şişeyle kovalayan Erkan İ., havaya uyarı ateşi açılarak, durdurulmak istendi. Erkan İ., saldırı girişiminde bulunmaya devam edince bekçilerden biri tarafından sağ bacağından tabancayla vuruldu. Erkan İ., olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynundan yaralı bekçi de ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Tedavisi yapılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisine devam edilen Erkan İ.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi. 


Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi
Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi
Cam şişeli saldırıda boynundan yaralanan bekçinin sağlık durumu iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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