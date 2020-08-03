Cam şişede torpil patlatan 2 kardeş yaralandı Cam şişede torpil patlatan 2 kardeş yaralandı Aksaray'da torpili cam şişe içerisinde patlatan iki kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cam şişede torpil patlatan 2 kardeş yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da torpili cam şişe içerisinde patlatan iki kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray'ın Eskil İlçesinin Yüksecik Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan G. ile abisi Mehmet Ali G. bakkaldan aldıkları torpili evlerinin önünde patlatmak istedi. 2 küçük kardeş bir cam şişe bularak torpilin fitilini yaktıktan sonra cam şişeye bıraktı. Şişeyi tam attıkları sırada patlayan torpil cam şişeyi paramparça etti. Patlama sonucu dağılan cam parçaları 2 kardeşin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ailelerinin fark etmesi üzerine olay yerine ambulans çağırıldı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı 2 kardeş Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tedavinin ardından Gökhan G. Elinde oluşan derin yara nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA