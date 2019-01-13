- Cam şişe ya da kavanoz getirene bez torba hediye

MUĞLA - Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği düzenlediği kampanya ile cam şişe ya da kavanoz getirene bez torba verdi. Kampanya hakkında bilgi veren Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Sema Güner: "Ekolojik pazarımızda plastik atık olmasını istemiyoruz." dedi.

Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği önemli bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya ile cam şişe ya da kavanoz getirenlere bez çanta veriliyor. Her Pazar kurulan Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı'nda gerçekleşen kampanya ilgi yoğun oldu. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Sema Güner etkinlik hakkında bilgi verdi. Güner: "Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği olarak ekolojik bir pazarımız var. Her hafta Pazar günü kuruluyor. Bugünkü etkinliğimizde cam şişe ve kavanoz getirenlere bez torba hediye ediyoruz. Çünkü bu pazarımızda plastik atık olmasın istiyoruz. Dernek olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi bu sisteme alıştırmaya çalışıyoruz." dedi. Kampanyaya katılan Atila Göçer ise: "Etrafımda naylon poşet gördüğümde eldiven giyip topluyorum. Kampanya çok güzel, emeğe geçenleri tebrik ediyorum .Bu tür kampanyaların devamlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: İHA