17.08.2019 01:07

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

SİİRT - Siirt'te, bir apartmanın 5.katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın 5.katında bulunan evlerinde cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Gülistan Kaya isimli genç kız zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA