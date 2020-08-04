Cam silme bahanesiyle gasp girişimine 3 gözaltı
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Cam silme bahanesiyle gasp girişimine 3 gözaltı

Florya'da trafik ışıklarında duran araçlara cam silme bahanesiyle yanaşarak sürücülere gasp teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cam silme bahanesiyle gasp girişimine 3 gözaltı
04.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:23

Florya'da trafik ışıklarında duran araçlara cam silme bahanesiyle yanaşarak sürücülere gasp teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Yeşilköy Polis Merkezi'nde ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Florya'da trafik ışıklarında duran araçlara dadanarak gasp girişiminde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, dün aracıyla seyir halinde bulunan Orkun Aytek isimli vatandaş Florya Polis Okulu kavşağında kırmızı ışıkta durduğu sırada gaspçıların hedefi oldu. Cam silme bahanesiyle Aytek'in aracına yanaşan şahsılar bıçak göstererek şahsı gasp etmeye çalıştı. Bir süre gaspçıların hakaretlerine maruz kalan sürücü yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti. Şikayet üzerine harekete geçen Bakırköy Önleyici Ekipler ve Çocuk Büroya bağlı Huzur Timleri 3 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli Yeşilköy Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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