Cam Silerken Üçüncü Kattan Düşen Kadın Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki evinin camlarını silerken yere düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Ayperi Sokağı'nda üç katlı bir binanın üçüncü katında ikamet eden Çimen K, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Çimen K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.