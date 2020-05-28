Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı
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Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı

- Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen kadın yaralandı.

28.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:19

- Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen kadın yaralandı.

Olay, saat 09.45 sıralarında Ataevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede ikamet eden Songül K. ismindeki bir kadın, evinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Camları temizlediği sırada dengesini kaybeden Songül K. 1. kattaki dairesinin penceresinden aşağıya düştü. Songül K.'nın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Songül K.'nın hafif yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı

Kaynak: İHA

Manşet

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