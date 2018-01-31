Cam Silerken Dördüncü Kattan Düştü
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Cam Silerken Dördüncü Kattan Düştü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cam silerken dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.

Cam Silerken Dördüncü Kattan Düştü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cam silerken dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.

Gülyaka Mahallesi 2988 Sokak'taki evinin camını silmek isteyen 17 yaşındaki Elisa S. pencereye çıktı. Dördüncü kattan düşen Elisa S, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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