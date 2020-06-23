Cam silerken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Kayseri'de evinin camını silerken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de evinin camını silerken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Yeter Aslan (30), camları silerken ayağının kayması sonucu beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA