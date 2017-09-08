Eskişehir'de bir ormanlık alanda bulunan kırık cam parçaları yangına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Odunpazarı ilçesi Eşenkara Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alana atılan kırık cam parçaları, güneşin de etkisiyle mercek görevi görerek yangına neden oldu. Otluk alanda meydana gelen yangın sonucunda 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR