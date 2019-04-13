Çam Otel "Yılın Termal Oteli" Ödülü Aldı
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinin önemli turizm tesisi Çam Termal Spa & Convention Center, ödüllerine ödül eklemeye devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinin önemli turizm tesisi Çam Termal Spa & Convention Center, ödüllerine ödül eklemeye devam ediyor.
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Ankara turizminin EN'lerini ödüllendirdi. Holiday Inn Çukurambar Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreninde, Çam Otel Yılın Termal Oteli ödülünü alarak, her yıl yükselen ivmesini sürdürdü.
Ödülü Çam Otel'i temsilen Çam Otel Genel Koordinatörü Kaan Subaşı aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA