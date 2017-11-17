Çam Kozalakları Tohum Oluyor

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü tarafından araziden toplanan çam kozalakları 50 derece sıcaklıkta kurutularak çam tohumu elde ediliyor.



Ekipler tarafından toplanarak müdürlük arazisine getirilen kozalaklar, burada kapalı alanlarda yakılan sobalarla 50 derece ısıda kurutuluyor. Nemi alınıp karpelleri açılan kozalakların tohumlarının dökülmesi sağlanıyor.



Elde edilen tohumlar ise kesilen yaşlı ağaçların yerine doğal gençleştirme sahalarında kullanılıyor.



AA muhabirinin Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgi göre, bu yıl 17 ton karaçam kozalağı toplanan Akseki'de, bu kozalaklardan 300 kilogram tohum elde edilerek toprakla buluşturulacak.