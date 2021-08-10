Cam kesileri nedeniyle hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi
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Cam kesileri nedeniyle hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Cam kesileri nedeniyle hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde geçen yıl vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulunan Ceyda Yüksel'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan D. hakkında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde geçen yıl vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulunan Ceyda Yüksel'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan D. hakkında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Serkan D, Ceyda Yüksel'in babası Ahmet Yüksel ile taraf avukatları katıldı.

Ceyda Yüksel'in babası Ahmet Yüksel, kızının Serkan D. tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Serkan D'nin avukatı Özgür Değirmenci ise sanığın, Ceyda Yüksel'in ölümüne yönelik eylemi olmadığını savundu.

Sanık Serkan D. ise "Baştan itibaren bütün bildiklerimi samimi olarak anlattım. Olaydan sonra ailem cezaevine beni ziyarete geldi 'evde temizlik yapalım mı?' diye sordular. Ben de delillerin zarar görmemesi için evin temizlenmesini istemedim. Eve keşif yapılmaya gidildiğinde ev olay anındaki gibi duruyor. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 20 Ağustos 2020'de, Ceyda Yüksel adlı kadın, Serkan D'nin Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, sağlık ekipleri Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan ve 400 promil alkollü olduğu tespit edilen Serkan D. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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Cam kesileri nedeniyle hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
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