Cam Kemik Hastası Hira'nın Erdoğan Sevgisi

Düzce'de dün mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeye gelen ancak göremediği için üzülüp ağlayan cam kemik hastası 10 yaşındaki Hira Cinali, Erdoğan'ı yakından görmenin ve sarılmanın hayalini kuruyor.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitinge ailesinin yardımıyla gelen cam kemik hastası Hira, miting boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitmek için mücadele verdi.

En büyük hayalinin "Tayyip dede" dediği ve çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa da olsa yüz yüze görüşüp kendisine sarılmak olan Hira, annesi Aysel Cinali'nin yardımıyla protokol kısmına kadar gelmesine rağmen görüşme fırsatı bulamayınca bir süre ağladı.

"Seni göremeyince çok üzüldüm"

Cam kemik hastası olduğunu ve 4 kez ameliyat geçirdiğini anlatan Hira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, miting için alana gittiğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Erdoğan'ı göremediği için çok üzüldüğünü anlatan Hira, "Bugün onu göremedim. Göremediğim için de ağladım, çok üzüldüm. Eve gelene kadar ağladım. Ben çok ağladım, şu an hala ağlayacak durumdayım. Çok üzüldüm seni göremeyince." diye konuştu.

"Onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum"

Kendisinde çok büyük bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğunu ve görüp dokunmak için her şeyi yapabileceğini söyleyen Hira, şöyle konuştu:

"Doğuştan beri onu görmeyi istiyorum. Televizyonlarda onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum, itiraf ediyorum ki kıskanıyorum. Onu görmek ve ona bir kere sarılmak istiyorum. Günlüğüme yazı yazdırmak istiyorum. Küçük günlüğümde onun da bir sayfası var. Lütfen ona ulaşmak istiyorum. Bugün benim doğum günümdü. Kendisine ulaşmış olsaydım en güzel doğum günü hediyesi olacaktı bana."

Kaynak: AA