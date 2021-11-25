Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar - Haberler
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Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde cam kapısını kazmayla kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde cam kapısını kazmayla kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sur ilçesinde başlarına kapüşon takıp, yüzlerini de cerrahi maske ile kapatan 4 kişi, bir iş yerinin cam kapısını kazmayla kırıp içeri girerek hırsızlık yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyip şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, bir sokakta kıstırdıkları Y.İ. (20), H.E. (19), Y.D.B. (20) ve A.B.A.'yı gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- Diyarbakır
Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

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