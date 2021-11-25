Cam kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptılar

Sur ilçesinde başlarına kapüşon takıp, yüzlerini de cerrahi maske ile kapatan 4 kişi, bir iş yerinin cam kapısını kazmayla kırıp içeri girerek hırsızlık yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyip şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, bir sokakta kıstırdıkları Y.İ. (20), H.E. (19), Y.D.B. (20) ve A.B.A.'yı gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet