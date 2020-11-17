Cam kapıyı fark edemeyince olanlar oldu
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Cam kapıyı fark edemeyince olanlar oldu

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Cam kapıyı fark edemeyince olanlar oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar gülümsetti.

Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. Nalbur dükkanına yönelen bir kişi cam kapının kapalı olduğunu fark edemedi. Dükkandan içeri girmek istediği esnada kapalı olan kapının camına çarpan adam bir anda neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde şaşkınlığını yenen adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise, dükkanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Gülümseten görüntülerde; bir kişinin dükkana ilerlediği ve cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmek istediği esnada cama çarptığı anlar yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru seken adamın yaşadığı kısa süreli şoku atlatarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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