Cam kapıdan çıkartarak çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler

BURSA'da kimliği belirsiz şüpheliler, oto galerinin cam kapısından çıkartarak çaldıkları 500 bin lira değerindeki otomobili, 2 gün sonra geri getirdi.

BURSA'da kimliği belirsiz şüpheliler, oto galerinin cam kapısından çıkartarak çaldıkları 500 bin lira değerindeki otomobili, 2 gün sonra geri getirdi. Otomobilin galerinin önüne bırakılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto hırsızlığı, geçen salı sabahı saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan oto galeride yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galeriye kapıyı zorla açarak, girdi. 500 bin TL değerindeki otomobili, cam kapıdan çıkartarak, çaldı. Camın kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kameralarını mercek altına aldı.

Çalınma anı güvenlik kameralarına yansıyan otomobil, 2 gün sonra şüpheliler tarafından geri getirilip, galerinin önüne bırakıldı. Sabah oto galeriye gelen çalışanlar otomobili görünce polise ve iş yeri sahibine haber verdi.

İş yeri sahibi, otomobilin çalınan otomobil olduğunu teyit ederken, polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı. Hırsızların otomobili kapıya bırakıp kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Otomobilin geri bırakılması-Şüphelilerin kaçması

Haber: Derya EVREN/BURSA, - Kamera: BURSA,

*ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Görüntü dökümü,-Otomobilin çalınma anı-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Otomobilin vitrini kırıp şüphelilerin kaçma anı

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA, - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN