Cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi serbest mi oldu? FLAŞ gelişme!

Son günlerde araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan olan ve hem Bakan Soylu'dan hem de Bakan Özlü'den açıklama yapılan cam filmi konusunda yaşanan son gelişmeler araştırılıyor. Aracında cam filmi bulunan veya cam filmi taktırmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "cam filmi serbest mi oldu?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" diye araştırıyor. İşte cam filmi yasağı konusundaki son durum ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

CAM FİLMİ SERBEST Mİ?

Aracında cam filmi kullanan ve ceza yemek istemeyen vatandaşların sık sık araştırdığı bir konu olan cam filmi yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cam filmi yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu açıklama yapmış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili talimat vermişti. Peki cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi serbest mi oldu? İşte detaylar...

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN CAM FİLMİ AÇIKLAMASI

Bu durumu en net ortaya koyan olayın 5,5 milyon araç sahibinin karşılaştığı cam filmi olayı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bir yönetmelikle binlerce sürücünün cam filmi taktırdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, aynı hükümetin bir yönetmelikle cam filmini yasakladığını belirterek, "Siz hükümet değil misiniz? Bu doğrudur dediniz. Ne oldu da ertesi gün 427 lira ceza keseceğim dediniz. Söküm parası 150 lira. Sen cebinden mi ödüyorsun, vatandaşın cebinden alıyorsun. Tepki gelince bakan açıklama yapıyor, 'ceza yazdırmayı kaldırdık' diye. Peki ödeyenler ne olacak? Onların parasını iade ediyor musunuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilmiyor, savruluyor." görüşünü paylaştı.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ'DEN CAM FİLMİ YASAĞI AÇIKLAMASI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz." dedi.

Bakan Özlü, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Operasyon Antlaşması imza töreninde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.