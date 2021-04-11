Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: "Selam vermeden ceza kestiler"
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Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: "Selam vermeden ceza kestiler"

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: "Selam vermeden ceza kestiler" Cezai işlem uygulanan sürücü: "Selam vermeden ceza kestiler" -"Kafana göre yolu kes ceza yaz olmaz.

Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: "Selam vermeden ceza kestiler"

Cezai işlem uygulanan sürücü: "Selam vermeden ceza kestiler"

-"Kafana göre yolu kes ceza yaz olmaz. Bizi ikaz edin kurallara uymazsak 10 katı ceza yazın ama biz böyle şeylere karşıyız"

KOCAELİ - Kocaeli'de hafta sonu kısıtlaması trafik denetiminde cam filmini çıkarmadan yola çıkan 8 sürücüye cezai işlem uygulandı. Cezaya tepki gösteren bir sürücü, "Selam vermeden, bir şey vermeden bize ceza kesiyorlar" dedi.

Kocaeli'de kısıtlama denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle trafik polislerince İzmit ilçesi D100 Karayolunda denetim gerçekleştirildi. Denetimde, araçlarındaki cam filmi ile yola çıkan 8 sürücüye kişi başı 314 TL'den toplamda 2 bin 512 TL para cezası uygulandı. Ceza uygulanan sürücülerden Zeki Ö., polis ekiplerine tepki gösterdi. Böyle bir uygulamadan haberi olmadığını söyleyen sürücü, "Değerli vatandaşlarım, değerli dostlarım günde 50 kez yoldayım. Hiçbir suçumuz yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Bütün trafik kurallarına uyuyoruz. Trafik memuru önümüzü kesti, 'arabada cam filmi var' diyor. Cam filmi var mı yok mu? onu da bilmiyoruz. Selam vermeden, bir şey vermeden bize ceza kesiyorlar. Nasıl bir yerdeyiz bizde bilmiyoruz. Ben bir ceza değil 10 ceza da öderim zoruma gitmez ama böyle cezalar yazılmaz. Vatandaş önce ikaz edilir. Kafana göre yolu kes ceza yaz olmaz. Bizi ikaz edin kurallara uymazsak 10 katı ceza yazın ama biz böyle şeylere karşıyız" dedi.

Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'
Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'
Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'
Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'
Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'
Son dakika haberi: Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Selam vermeden ceza kestiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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