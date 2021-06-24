Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
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Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu

Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir cam fabrikasında yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir cam fabrikasında yangın çıktı. Mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koşarken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi 23079 sokak üzerinde bulunan cam fabrikasında saat 21.00 sularında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu 110 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ve onlarca ekip sevk edildi. Yangın içeride bulunan kimyasal maddelerin tutuşması ile kısa sürede büyüdü. Fabrikadan çıkan alevler adeta zaman zaman geceyi aydınlattı.

Vatandaşlar ekiplere yardıma koştu

Yangını gören vatandaşlar ise fabrikanın çevresinde toplandı. Polis ekipleri içeride yaşanabilecek bir patlama riskine karşı vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. Öte yandan ekipler, fabrikanın hemen yanında bulunan iki eve alevlerin sıçramaması için amansız mücadele verdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine yangını söndürmede yardım etti. Bazı kadınlar evlerinden soğuk su getirerek itfaiye ekiplerine dağıttı. Erkekler ise fabrikanın kapısının demir ile kırılmasına destek verdi.

"Kimyasal olunca her yere sıçradı"

Yangının görgü tanığı Emrah Aydoğdu, "Ne olduğunu anlamadık. İçeriden birden bir patlama oldu. Alevler çıktı. Kimyasal olunca her yere sıçradı. Sahibini aradık. Eve sıçrama derecesine geldi. Kardeşim falan vardı evde. Onu çıkardık. Komşularımız evini boşalttı. Ekiplere biz de yardım ediyoruz. Cana gelmesin" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Gökyüzünü aydınlattı

Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan alevlerin gökyüzünü aydınlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Maddi kayıpla atlatılan yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak. - ANTALYA

Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu
Cam fabrikası alev alev yandı, mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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