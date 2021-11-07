Çam Dağı'nda "sonbahar" havası - Haberler
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Çam Dağı'nda "sonbahar" havası

AA / Davut Genç - Haberler | Kültür Sanat
Çam Dağı'nda

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Sakarya'nın yüksek noktaları arasında yer alan Çam Dağı'nda, hazan mevsimiyle kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları sarardı.

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını bünyesinde barındıran Çam Dağı, ziyaretçilerine eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, drone ile de görüntülendi.

AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri
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