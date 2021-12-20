Çam Dağı'nda kar ve sis güzelliği
AA / Davut Genç - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, yağan karın sisle bütünleşmesi güzel manzara oluşturdu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, yağan karın sisle bütünleşmesi güzel manzara oluşturdu.
Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.
Güneşin ortaya çıktığı bölgede karın sisle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.
Manzara, drone ile de görüntülendi.
AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri
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