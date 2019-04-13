Cam Çubukları Bin 200 Derecede Eritip Aksesuar Yapıyorlar

Gaziantep'te Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Eski Adliye binasında kurulan cam atölyesinde ince cam çubuklar bin 200 derece sıcaklıkta eritilerek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli aksesuarlar yapılıyor. Yapılan eserleri, isteyen kursiyerler satıp para kazanabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim veren Cam Atölyesi bugüne kadar birçok kişiye eğitim vererek onlara cam çubuklardan aksesuar ve oyuncak yapmayı öğretti. Katılımcıları hem sertifika hem de meslek sahibi yapan Cam Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayanlar cam çubukları kolaylıkla takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebiliyor, yaptıkları eserleri ise satıp para kazanabiliyorlar.

"Bin 200 derecede cam şekillendirme yapıyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan cam sanatı kursu özellikle gençlerden ve kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kursa gelen katılımcılara eğitim veren Özge Kürümlüoğlu, "Burada cam boncuk eğitmenliği yapıyorum. Burada genel olarak alevde cam şekillendirme yapıyoruz. Cam çubukları bin 200 derecede eriterek boncuk ve oyuncak yapıyoruz. Sonrasında ise yapılan boncukları ve diğer eşyaları kursiyerlerimize veriyoruz. Bu kursta eğitimlerimiz ise üç buçuk ay sürüyor. Özellikle kuş, nazar boncuğu ve kaplumbağa gibi şeyler yapıyoruz. Ayrıca bu bir meditasyon olarak da kullanılabiliyor. Öğrencilerimiz bu uğraşın kendilerine çok iyi geldiğini söylüyor. O yüzden biz bu kursumuza herkesi bekliyoruz. Kurslarımız ücretsizdir ve 16 yaş üzeri kadın erkek herkese açıktır" dedi.

"Hobi olarak başladım"

Atölyede cam çubuklardan bir çok aksesuar yapan ve yaptıkları eserleri satarak kendi parasını kazandığını söyleyen Şule Elbeyi, "Bir yıldır bu kursa geliyorum. Burada çeşitli cam teknik eğitimleri aldım. Bu bir yılın sonunda kendi internet sitemi açarak yaptığım eserleri kendim satmaya başladım. Yani hobi olarak başladığım bu işte kendi paramı kazanacak noktaya geldim" şeklinde konuştu.

"Can sıkıntısından başladım"

Emekli olduktan sonra kursa sıkıldığı için kursa geldiğini ifade eden emekli devlet memuru Nazmiye Bakmaz ise, "Emekli olduktan sonra büyükşehir belediyesinin ücretsiz kursları olduğunu öğrendim. Daha sonra burada Özge Hocamla tanıştım ve kursa başlamaya karar verdim. İlk başlarda biraz zorlandım hatta bırakmayı bile düşündüm ama sonrasında zevk almaya başladım. Ondan sonra da bırakamadım. Yani burada vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. Çok keyifli ve benim için de bir terapi niteliği taşıyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Burada emeği olan herkese ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA