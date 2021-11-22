Çam balına TSE standardı

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin'in yıllardır çam balına standart getirilmesi ile ilgili çalışması sonuç verdi ve Türk çam balı TSE standardına kavuştu. Çam balı standardı TSE Teknik Kurulunda kabul edilerek, 'TS 13910' numarası ile yayınlandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye çam balı üretiminde yüzde 92 üretim ile dünyada merkez konumundadır. İhraç edilen bal miktarı içinde çam balının oranı yüzde 90-95 civarındadır. Çam balı standardının hazırlanması, çam balımızın kalitesinin tescillenmesi, Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret alması ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri görmesi adına ve bu standardın çıkması ile Türk Gıda Kodeksi (TGK) çam balı tebliğinin de aynı parametreler ile hazırlanması açısından çok önemlidir. Bir ürünün standardının olması AB coğrafi işaret ve AB Coğrafi İşaret Tescili için önemlidir. Ayrıca "ISO TC 34/SC 19"da çam balının ISO standardı için de çok önemlidir. Çam balı standardının hazırlanmasında emeği olan Tarım ve Orman Bakanlığı mensuplarına, tüm sektör uzmanlarına ve bilimsel katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür ederiz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"Dünya pazarında rekabeti en yüksek bal"

TAB Başkanı Şahin, çam balının önemini de madde madde şöyle sıraladı: "Birçok meyve ağacından 10-15 yıl ürün alındığı halde, Basralı Kızılçam ağacından ortalama 150 yıl çam balı alınabilmektedir. Bir kızılçam ağacı yılda ortala 20-25 kilogram çam balı verir, bu miktar kereste değerinin 5-6 katıdır. 2020 yılında ülkemizde toplam çam balı üretimimiz 35-40 bin ton olup, toplam üretilen balın yüzde 25'ini oluşturmaktadır. Diğer bölgelerdeki bal üretim faaliyetleri bittikten sonra çam balı üretim bölgelerinde üretim başlamaktadır. Bu da diğer bölgelerdeki arıcıların da çam balı üretilebilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca üretim sezonu diğer ballara kıyasla çok uzun sürmektedir. Çam balı Türkiye'nin dünya pazarında rekabet edebileceği potansiyeli en yüksek ballardan birisidir." - MUĞLA