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Ekonomi

Çam balına etiket ve tanım düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemesiyle çam balı için ilk defa "salgı balı" altında tanım yapılırken, piyasaya arz edilecek ürünün etiketinde "çam balı" ifadesi yazılması şartı konuldu.

22.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:17
Çam balına etiket ve tanım düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemesiyle çam balı için ilk defa "salgı balı" altında tanım yapılırken, piyasaya arz edilecek ürünün etiketinde "çam balı" ifadesi yazılması şartı konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ilk defa çam balı için "salgı balı" altında tanım yapıldı. Ayrıca, piyasaya arz edilecek söz konusu ürünün etiketinde "çam balı" ifadesinin yazılması zorunlu hale getirildi. Çam balının kriterlerinde de değişikliğe gidilirken, sakaroz oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi. C4 şekerleri oranı ve bu oranın hesaplandığı diğer parametre çam balında aranmayacak.

Tek bir bitki çeşidinin baskın olduğu "unifloral ballar" için içermesi gereken polen oranları ilk defa tebliğe eklenerek, Türkiye'de önemli oranda üretilen ballar listelendi. Etiketinde unifloral balın botanik orijinine göre bilgilendirme yapılması durumunda balın içeriği bu oranlarla uyumlu olacak. Düzenlemeyle botanik zenginliğiyle dünyada önemli yere sahip Türkiye'de bu çeşitliliğin öne çıkarılması ve bilgilendirmenin doğru yapılması amaçlanıyor.

Sahte balla mücadele ve balın kalitesinde büyük önemi bulunan prolin oranı da kestane balı için kilo başına 300 miligramdan, 500 miligrama yükseltildi.

Filtre edilmiş ballar

Tebliğde "filtre edilmiş bal" ile ilgili de düzenlemeler yapıldı. Filtre edilmiş bal tanımına filtrasyonun gerçekleştirildiği malzemeler için gözenek büyüklüğü sınırlaması konuldu. Hangi amaçla olursa olsun 0,2 milimetrenin altında filtrelenen ballar "filtre edilmiş bal" adıyla etiketlenecek.

Tüm ballarda maltoz için ilk defa yüzde 4'lük sınır değeri tebliğe eklendi. 45 dereceden yüksek ısıl işlem görmemiş ve 0,3 milimetreden daha büyük filtrelerle filtre edilmiş ballar, "ham bal" olarak tanımlanacak.

Tebliğin, etiketlerde çam balı düzenlemesi yapılmasına ilişkin hükmü için 31 Aralık'a kadar geçiş süresi tanındı.

Kaynak: AA

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