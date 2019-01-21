Cam Atıklar Mudanya'da Geri Dönüşüme Kazandırılacak

Mudanya genelindeki tüm cam atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

Mudanya'nın hızla artan nüfusuna bağlı olarak yaşanan sorunların çözümü noktasında yatırımlarını sürdüren Mudanya Belediyesi, geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşme daha imzaladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'daki tüm mahalle, sokak ve evlerdeki cam ambalaj atıkların toplanması ve taşınması amacıyla sözleşme imzaladı. Sözleşme, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Cam Kırığı Hurda Nakliyat Bölge Sorumlusu Mehmet Gürsu arasında imzalandı. Geri dönüşebilir cam atıkların toplanması amacıyla startı verilen proje kapsamında, Mudanya genelindeki cam ambalaj atıkları toplanarak geri dönüşümü sağlanmış olacak.Geri dönüşüm çalışmalarıyla çevre temizliğinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklarını dile getiren Başkan Türkyılmaz, Mudanyalılardan bu konuda hassasiyet beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler