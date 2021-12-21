KÜTAHYA (İHA) - Çam ağaçları kara büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'da 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağaçlar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kar yağışının durması ile birlikte kentte doğa adeta beyaza bürünürken, ağaçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri büyüledi. Çamlıca bölgesinde asırlık çam ağaçları hayranlıkla izleyen vatandaşlar, "Günlerce kar yağışını sabırsızlıkla bekledi. 4 gündür aralıklarla yağan kar bizleri sevindirdi. Doğal güzelliği ile ünlü Çamlıca'da kar bir başka güzel. Asırlık çamların üzerleri karlarla kaplandı. Seyrine doyum olmayan bu güzelliği fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyoruz." diye konuştular.

Kütahyalı Kerim İbiş ve Özdemir Ervüz, karlı birlikte Çamlıca'nın kartpostallık bir görüntü oluştuğunu ifade ettiler.

Mesire alanı olarak da kullanılan Çamlıca'nın karlı güzelliği, İHA tarafından dronla havadan da görüntülendi.