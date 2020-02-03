Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi
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Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu 7 mezar zarar gördü.

03.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:50
Çam ağacı üzerine devrildiği 7 mezara zarar verdi

DENİZLİ'nin ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu 7 mezar zarar gördü.

Çameli ilçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan 150 yıllık çam ağacı dün gece saatlerinde devrildi. Kökünde meydana gelen çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen çam ağacının gövdesi altında kalan 7 mezar zarar gördü. Tonlarca ağırlığındaki ağacın altında kalan mezarların taşları parçalandı. Ağacın devrildiği sırada mezarlıkta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç, bugün belediye görevlileri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı. Zarar gören mezarlarda ise tadilat yapılacağı kaydedildi. 


Kaynak: DHA
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