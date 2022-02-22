Calyx Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ?
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CS: GO arenasında mücadele eden Calyx'in yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
27 Haziran 1998 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden Buğra Arkın'ın bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan Calyx, bu zamana kadar toplam 160,822.23 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan dördüncü kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.
Calyx 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan Kazandığı Para2022800 $ 800 $ | 1 Turnuva —20219,928.48 $ 9,928.48 $ | 8 Turnuva —20204,450.00 $4,450.00 $ | 3 Turnuva—20195,512.50 $3,512.50 $ | 5 Turnuva2,000.00 $ | 2 Turnuva201896,400.00 $13,650.00 $ | 10 Turnuva82,750.00 $ | 7 Turnuva201727,935.69 $6,600.00 $ | 5 Turnuva21,335.69 $ | 9 Turnuva201615,373.56 $3,575.66 $ | 11 Turnuva11,797.90 $ | 2 Turnuva2015422.00 $422.00 $ | 5 Turnuva— Genel olarak Espor sektöründen kazandığı para şu şekilde ; Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan Kazandığı Para160,822.23 $42,938.64 $ | 48 Turnuva117,883.59 $ | 20 Turnuva En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ; Para03/18/20202.'likWESG 201760,000.00 $03/06/20181.'likDreamHack Austin 201810,000.00 $09/10/20161.'likThe World CS: GO Championships 201610,000.00 $05/11/20171.'likPGL Europe Minor - Boston 20186,000.00 $25/02/20182.'likPlay2Live Cryptomasters6,000.00 $20/11/20202.'likREPUBLEAGUE Season 25,641.07 $24/09/20171.'likESEA Season 25: Global Challenge3,600.00 $14/11/20189.'lukESL Pro League Season 8 - Europe3,400.00 $29/09/20184.'lükBLAST Pro Series: Istanbul 20183,000.00 $31/03/20182.'likFACEIT Pro League EU March 20183,000.00 $ Buğra "Calyx" Arkın' ın ESPOR sektöründen kazandığı parasal veriler 22/02/2022 tarihinde esportsearnings sitesinden alınarak güncellenmiştir.
Toplamda
Toplamda
YılSıralamaTurnuvaKazandığı
Türkiye, Haziran, Espor, Gamegar,, Haberler
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı Para2022800 $ 800 $ | 1 Turnuva —20219,928.48 $ 9,928.48 $ | 8 Turnuva —20204,450.00 $4,450.00 $ | 3 Turnuva—20195,512.50 $3,512.50 $ | 5 Turnuva2,000.00 $ | 2 Turnuva201896,400.00 $13,650.00 $ | 10 Turnuva82,750.00 $ | 7 Turnuva201727,935.69 $6,600.00 $ | 5 Turnuva21,335.69 $ | 9 Turnuva201615,373.56 $3,575.66 $ | 11 Turnuva11,797.90 $ | 2 Turnuva2015422.00 $422.00 $ | 5 Turnuva—
Genel olarak Espor sektöründen kazandığı para şu şekilde ;
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı Para160,822.23 $42,938.64 $ | 48 Turnuva117,883.59 $ | 20 Turnuva
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;
Para03/18/20202.'likWESG 201760,000.00 $03/06/20181.'likDreamHack Austin 201810,000.00 $09/10/20161.'likThe World CS: GO Championships
201610,000.00 $05/11/20171.'likPGL Europe Minor - Boston 20186,000.00 $25/02/20182.'likPlay2Live Cryptomasters6,000.00 $20/11/20202.'likREPUBLEAGUE Season 25,641.07 $24/09/20171.'likESEA Season 25: Global Challenge3,600.00 $14/11/20189.'lukESL Pro League Season 8 - Europe3,400.00 $29/09/20184.'lükBLAST Pro Series: Istanbul 20183,000.00 $31/03/20182.'likFACEIT Pro League EU March 20183,000.00 $
Buğra "Calyx" Arkın' ın ESPOR sektöründen kazandığı parasal veriler 22/02/2022 tarihinde esportsearnings sitesinden alınarak güncellenmiştir.