Calyx Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ?

27 Haziran 1998 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden Buğra Arkın'ın bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan Calyx, bu zamana kadar toplam 160,822.23 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan dördüncü kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.

Calyx 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;