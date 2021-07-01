Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
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Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor

Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz ay 8 mahalle projesine eş zamanlı olarak başlayan Aliağa Belediyesi, bu kez Çaltılıdere'de Sosyal Yaşam ve Rekreasyon Alanı projesine başladı.

Geçtiğimiz ay 8 mahalle projesine eş zamanlı olarak başlayan Aliağa Belediyesi, bu kez Çaltılıdere'de Sosyal Yaşam ve Rekreasyon Alanı projesine başladı. Çaltılıdere'de kaliteli sosyal yaşam olanakları sunacak tesis ve rekreasyon alanı; mahalle sakinleri, çocuklar ve ziyaretçiler için yaşamı renklendirecek doğa ile iç içe zaman geçirme olanağı sağlayacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, kenti bir turizm destinasyonuna dönüştürme vizyonu doğrultusunda mahalleye hızla kazandırılacak olan projede çalışmalar başladı. Çaltılıdere Mahallesi'nde taş kahve, düğün salonu ve akçaliman mevki arasında kalan toplam 37 bin metrekare alanda projelendirilen Çaltılıdere Sosyal Yaşam ve Rekreasyon Alanı için belediye ekipleri tesviye çalışması yaparken, iş makineleri ile zemin hazırlığı gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yaklaşık dört aylık bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Çaltılıdere Sosyal Yaşam ve Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan 940 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı ve 200 kişi kapasiteli sosyal tesis binası yenilenerek, özel gün ve kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Mesire alanı doğayla iç içe keyifli saatler sunacak

Proje dahilinde toplam 22 bin metrekare alana sahip mesire alanı yer alıyor. Mesire alanı Aliağa'da doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası olacak. Yeme-içme faaliyetleri için farklı noktalarda büfeler yer alacağı gibi, doğal ortamda piknikten vazgeçemeyenler için de masalar ve barbekü alanları bulunuyor. 60 araç kapasiteli otoparkında trafik akışını rahatlatması

Rekreasyon alanında çocuklar için en heyecanlı noktalarından biri ise uçurtma tepesi olacak. 10 bin metrekareyi kapsayan serbest kullanım alanı ile uçurtma tepesi, rengarenk uçurtmaların görsel şöleniyle her yaştan misafirin ilgi odağı ve bölgenin gözde mekanı olacak. Proje alanında yer alan ahşap çocuk oyun grupları da, çocukların kendi kendine hayal gücü ile oyun kurabileceği bir aktivite noktası olacak.

Çaltılıdere Sosyal Yaşam ve Rekreasyon Alanı projesinde, 800 metre uzunluğunda standartlara uygun bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunuyor.

Proje hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş Şirketi Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, şunları söyledi:

"Proje sayesinde hem Çaltılıdere Mahallesi hem de bölge halkı yepyeni modern bir sosyal yaşam ve rekreasyon alanına kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımızın keyifle, huzurla vakit geçirebileceği, tüm olanakların sunulduğu projeyi yaklaşık dört ayda tamamlamayı planlıyoruz." - İZMİR

Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor
Çaltılıdere'de yeni bir sosyal yaşam alanı doğuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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