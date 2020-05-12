ÇALMAK İSTEDİKLERİ OTOMOBİLİN YANLIŞLIKLA KORNASINA BASINCA YAKALANDILAR
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ÇALMAK İSTEDİKLERİ OTOMOBİLİN YANLIŞLIKLA KORNASINA BASINCA YAKALANDILAR

AVCILAR'da sabaha karşı park halindeki bir otomobili çalmak isterken yanlışlıkla kornaya basılması üzerine ev sahibinin bağırması üzerine kaçmaya çalışan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

ÇALMAK İSTEDİKLERİ OTOMOBİLİN YANLIŞLIKLA KORNASINA BASINCA YAKALANDILAR
12.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:37

AVCILAR'da sabaha karşı park halindeki bir otomobili çalmak isterken yanlışlıkla kornaya basılması üzerine ev sahibinin bağırması üzerine kaçmaya çalışan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Toplam 105 ayrı suçtan kayıtları bulunan, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen 20 yaşından küçük şüphelilere 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Portakal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Kuru'ya ait otomobilinin sağ ön yolcu kapısını zorlayarak açan 5 şüpheli, araca binmek isterken birinin eli kornaya değdi. Korna sesini duyan Adnan Kuru, pencereye çıkarak 'Hırsız var' diye bağırırken 5 şüpheli kısa mesafe uzaklaştıktan sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören şüpheliler Emir Y., Çetin D., Bektaş G., Sedat A. ve Ali Y., D-100 karayoluna doğru kaçmaya çalıştı. Şüpheliler iki girişi tutulan Zambak Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Bu kişilerin üzerinde bir çift siyah renkte bez eldiven, bir bere bir bez maske ve bir şapka bulundu.

'SOKAĞA ÇIKTIKLARIö GEREKÇESİYLE DE 3 BİN 150'ŞER TL CEZA

Şüphelilerden 18 yaşından küçük Bektaş G. ile Sedat A. Çocuk Büro Amirliği'ne diğer 3'ü ise Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. 20 yaşından küçük şüphelilere Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.

'SUÇ DOSYALARI KABARIK

Bir görgü tanığı tarafından da teşhis edilen GBT-UYAP sorguları yapılan şüphelilerin çok sayıda suç dosyaları bulunduğu, 'Koronavirüs infaz paketi' ile kısa süre önce cezaevlerinden serbest bırakılmaları nedeniyle haklarında 'Aranma' veya yakalama kararı bulunmadığı anlaşıldı.

Şüphelilerden Ali Y.?nin otomobil, motosiklet, iş yerinden ve açıktan hırsızlık, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan 43 kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerden Emir Y. 'nin 23, Sedat A'nın 14, Bektaş G.?nin aynı suçlardan 13 ve Çetin D.?nin ayrıca uyuşturucu madde dahil 12 ayrı suç kaydı olduğu görüldü.

ÇALINAN BİR OTOMOBİL DAHA BULUNDU

Asayiş Büro Amirliği'nde şüphelilerin sorgusu sürdürülürken, kısa süre önce Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturan bir kişiye ait otomobili de çaldıktan sonra bir başka sokakta terk ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri kısa sürede bu otomobili de bularak çekici ile getirirken, Olay Yeri İnceleme ekibi de araçta parmak izi çalışması yaptı.

TUTUKLANDILAR

Sorguları iki büroda tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emir Y., Çetin D., Bektaş G., Sedat A. ve Ali Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇALMAK İSTEDİKLERİ OTOMOBİLİN YANLIŞLIKLA KORNASINA BASINCA YAKALANDILAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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