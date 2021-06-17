Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı
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Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de bir bina önündeki motosikleti çalarken eline geçirdiği keserle güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışan hırsız, görüntülerden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Osmaniye'de bir bina önündeki motosikleti çalarken eline geçirdiği keserle güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışan hırsız, görüntülerden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan motosiklet 10 Haziran günü çalındı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasının açısını bulduğu keserle değiştirmeye çalıştığını gördü. Görüntülerden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçu olan K.U. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı
Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı
Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı
Son dakika haberleri: Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

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