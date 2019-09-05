Çallı kadınlar üzüm pekmezi mesaisine başladı

05.09.2019 17:26

Denizli'nin Çal ilçesi ve çevresinde üzüm hasadının ardından kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında pekmez yapımına başladı.



Pekmez yapmak için tarladan getirilen üzümler yıkandıktan ezilerek şırası alınıyor.



Sonra ateşe koyulan kazanlarda kaynatılan üzüm şırası pekmez haline getiriliyor.



Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede geleneksel olarak doğal yöntemlerle üzümden pekmez yapılmaya devam edildiğini ve ilçedeki evlerde 100-200 kilogram civarında pekmez üretimin yapıldığını söyledi.



Pekmez yapan Durdane Mercan ise uzun uğraş sonunda üzümün pekmeze dönüştürüldüğü belirterek, "Pekmezi kaynatırken savururuz. Eğer savurulmazsa tadı acı olur. Üzümün çekirdeği çok faydalıdır. Pekmezi kan yapıcıdır. Öksürüğe çok iyi geliyor. Şimdiye kadar hiç öksürük şurubu içmedim sadece pekmez içtim. "dedi.

Kaynak: AA