Call of the Sea PS5 ve PS4 platformlarına geliyor
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Call of the Sea PS5 ve PS4 platformlarına geliyor

Call of the Sea PS5 ve PS4 platformlarına geliyor
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayınclığını Raw Fury ve tasarlayıcılığını Out of the Blue'nin yaptığı Call of the Sea'nin 11 Mayıs'ta PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarına geleceği duyuruldu.

1930'larda Güney Pasifik'te geçen birinci şahıs macera ve bulmaca oyunu olan Call of the Sea ilk başta Aralık 2020'de Xbox Series, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirmişti.

CALL OF THE SEA OYUNUN TANITIM YAZISI

Yıl 1934, Güney Pasifik'in ücra köşelerinde. Norah, kaybolan kocasının keşif gezisinin izini sürerek okyanusu aşar ve kendini yemyeşil bir ada cennetinde bulur; isimsiz, unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin izlerini taşıyan bir yerde.

Bu yer ne tür garip sırlar saklıyor, Norah gerçeğin peşinde ilerlerken ne bulacak?

Call of the Sea PS5 ve PS4 platformlarına geliyor

GÜZELLİĞİ KEŞFEDİN

Şahane manzaralar, kayıp kalıntılar ve esrarengiz sırlarla dolu göz alıcı tropik bir adayı keşfedin (Unreal Engine 4 ile özenle modellendi).

NORAH İLE TANIŞIN

Kocasının kayboluşunun ardındaki gerçeği keşfetme ve kendisinin gerçekte kim olduğunu bulma arayışında bir kadının büyüleyici karakterini deneyimleyin. Tamamen Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: 1. Sezon) tarafından seslendirildi.

DERİNLERE DALIN

Duygu, endişe ve olağandışı sürprizlerle dolu hikâye odaklı bir maceraya dalın.

YANITLARIN PEŞİNDE KOŞUN

Önceki bir yolculuktan kalan ipuçlarını araştırın, olayların parçalarını bir araya getirin ve zihninizi test edecek çeşitli bulmacaları çözün.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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