Call of Duty yayıncısı ve sunucusu TeePee, Envy Gaming'e katıldı
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Call of Duty yayıncısı ve sunucusu TeePee, Envy Gaming'e katıldı

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Call of Duty yayıncısı ve sunucusu TeePee, Envy Gaming'e katıldı

TeePee, Envy Gaming'e katıldı!

Popüler Call of Duty: Warzone yayıncısı ve Call of Duty League sunucusu Tyler "TeePee" Polchow, Envy Gaming'in büyüyen içerik üreticisi ekibine katıldı.

Bir yıldan fazla süredir bir organizasyona katılmayan TeePee sektördeki en büyük şiketlerden birine katıldı. Envy Gaming, TeePee'yi de ekibine katarak son aylarda içerik üreticisi ekibini oldukça büyüttü.

TeePee önümüzdeki günlerde Envy Gaming'in içerik videolarında görünmesi bekleniyor. TeePee Call of Duty yayınları yapmaya ve YouTube videoları yüklemeye devam edecek.

Kaynak: Playerbros

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